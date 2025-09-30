Трамп заявил, что Путин назвал США самой горячей страной в мире

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Владимир Путин якобы назвал США "самой горячей" страной в мире. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в рамках своего выступления перед военачальниками на базе в Вирджинии.

"У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне", – сказал глава Белого дома в эфире трансляции с мероприятия на YouTube-канале Минобороны США.

Также Трамп охарактеризовал встречу с президентом России на Аляске как хорошую. Однако он выразил разочарование, указав, что Путин якобы должен был завершить конфликт на Украине за неделю.

Ранее в Кремле подчеркивали, что Путин остается открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров. Глава страны также выразил надежду на завершение событий, связанных с проведением СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявлял о своей готовности провести встречу с Путиным лицом к лицу, чтобы урегулировать конфликт на Украине. При этом переговоры могут пройти только после прекращения огня, уверял он.

