Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

Фото: kremlin.ru

Приглашение Владимира Путина президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом", – сказал он.

Как подчеркнул представитель Кремля, дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона.

Президент России ранее отмечал, что подготовка к встрече с Трампом в Москве не ведется, но приглашение "на столе". Путин также рассказал, что во время саммита на Аляске общался с американским коллегой на "ломаном английском". Российский лидер сказал президенту США, что очень рад видеть "дорогого соседа" здоровым и живым.

Кроме того, Путин отметил, что у него сложились "добрые" отношения с Трампом.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров уточнил, что третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью. Ранее уже проходили два раунда, в ходе которых стороны обсудили вопросы виз и функционирования дипломатических представительств.