27 сентября, 22:10

Политика
Лавров: третий раунд консультаций по раздражителям с США пройдет осенью

Третий раунд консультаций по "раздражителям" с США пройдет осенью

Фото: kremlin.ru

Третий раунд консультаций России и США по двусторонним раздражителям пройдет этой осенью, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии ГА ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что ранее уже проходили два раунда, в ходе которых стороны обсудили вопросы виз, функционирования посольств, дипломатической собственности и функционирования дипломатических представительств.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что для России "настало время" завершить украинский конфликт. Такое мнение он высказал на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на очень сомнительную легитимность украинских властей, указывал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

