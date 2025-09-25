Президент Бразилии да Силва назвал себя и Трампа друзьями Путина

Фото: ТАСС/EPA/SARAH YENESEL

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что он и лидер США Дональд Трамп являются друзьями Владимира Путина.

"Я буду вести переговоры с Трампом по теме войны (на Украине. – Прим. ред.). Я знаю, что он друг Путина, и я тоже друг Путина. Так что если один друг может многое, то два друга смогут еще больше", – приводит ТАСС слова бразильского лидера.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили совместные переговоры в Нью-Йорке. В ходе встречи Рубио призвал РФ принять значимые меры для достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В Кремле отмечали, что Путин остается открыт к урегулированию на Украине путем переговоров. При этом Москва рассчитывает, что Соединенные Штаты будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле.