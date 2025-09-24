Медведев заявил, что Трамп "попал в реальность Байдена"

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Президент США Дональд Трамп "попал в реальность" экс-лидера страны Джо Байдена, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Его слова передает телеканал "360".

Политик подчеркнул, что пост, опубликованный американским лидером после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, "поражает разгулом фантазии". Он также назвал заявления Трампа "политическими заклинаниями".

"Что-то там, в Нью-Йорке, творится. У бандеровского паяца – кокс и тремор, у поляка – снюс во рту. А Трамп снова попал в альтернативную реальность. <...> В этой реальности все по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов", – указал Медведев.

По его мнению, в той же реальности "давно и счастливо" живут Байден и экс-президент США Барак Обама. В то же время Медведев выразил уверенность в том, что Трамп "не такой" и "вернется".

"Вероятно, через пару дней предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощенным им Маском. Или сделать что-то еще очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию", – отметил политик.

Он также добавил, что постоянная смена своей точки зрения – главное в государственном управлении через социальные сети.

"И, как говорится, thank you for your attention to this subject!" – заключил Медведев.

В то же время после речи Трампа на Генассамблее ООН на него пожаловались европейские чиновники, передает радио "Комсомольская правда", ссылаясь на Politico.

По данным журналистов, один из политических деятелей ЕС заявил, что американский лидер якобы говорит неправду. Он указал, что Трамп вел себя так, словно Европа "ничего не сделала для сдерживания России в отношении Украины".

При этом некоторые чиновники отметили, что не были удивлены выступлением главы Белого дома, однако у них усилилась обеспокоенность в связи с тем, куда будут двигаться США и весь остальной мир в ближайшие три года.

В опубликованном после Генассамблеи ООН посте Трамп заявил, что "полностью понял" военную и экономическую ситуацию в России и на Украине. По его мнению, при поддержке Евросоюза Киев сможет вернуть всю территорию в ее первоначальном виде. Боевые действия он назвал "бесцельными", сравнив РФ с "бумажным тигром".

Кроме того, во время своего выступления на Генассамблее Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По его словам, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.

