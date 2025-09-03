Путин: подготовка к встрече с Трампом в Москве не ведется, но приглашение "на столе"

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Подготовка к возможной встрече с президентом США Дональдом Трампом в Москве в настоящий момент не ведется, рассказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

"Сроки неизвестны, подготовка к встрече не ведется, но приглашение на столе", – пояснил президент РФ.

Он также рассказал, что во время саммита на Аляске общался с Трампом на "ломаном английском". На красной дорожке и в лимузине российский лидер сказал президенту США, что очень рад видеть "дорогого соседа" здоровым и живым. В лимузине они ехали 30 секунд и "перебросились общими фразами".

Кроме того, Путин отметил, что у него сложились "добрые" отношения с Трампом.

Президент РФ добавил, что все его собеседники в Китае поддержали встречу российского и американского лидеров на Аляске. Они также выразили надежду на то, что позиция Трампа, России и других участников переговоров приведет к окончанию вооруженного конфликта на Украине.

"Я могу вам сказать, и, надеюсь, он тоже услышит. Как это ни покажется странным, но за все эти четыре дня в ходе самых разноформатных переговоров и в неформальной обстановке, и в формальной, никто и никогда не высказывал каких бы то ни было отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации", – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Путин назвал шуткой слова Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР против США. Он объяснил, что американский лидер "не лишен юмора", и добавил, что они обращаются друг к другу по имени.

Ранее российский президент заявил, что видит "свет в конце тоннеля" в отношении урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что ощущает настроение действующей администрации США под руководством Трампа и искреннее желание американских властей "найти решение" украинского вопроса.

Однако российский лидер добавил, что Москва продолжает наблюдать за ситуацией и готова решить все поставленные задачи вооруженным путем.

