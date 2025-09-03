Путин заявил о "свете в конце тоннеля" по урегулированию конфликта на Украине

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по урегулированию конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что ощущает настроение действующей администрации США под руководством президента Дональда Трампа и искреннее желание американских властей "найти решение" украинского вопроса.

Однако российский лидер добавил, что Москва продолжает наблюдать за ситуацией и готова решить все поставленные задачи вооруженным путем.

Путин также выразил уверенность в том, что можно договориться о приемлемом для всех варианте прекращения конфликта.

При этом в 2022 году предложение РФ завершить конфликт не вызывало отторжения у Киева, отметил президент. Он пояснил, что украинским властям предлагали "с уважением отнестись" к выбору людей, проживающих на юго-востоке Украины, и вывести оттуда войска.

Ранее Путин пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву. Глава государства отметил, что провести встречу с украинским лидером его попросил Трамп. Тем не менее ее организация в нынешнем статусе Зеленского – "путь в никуда", так как конституционный суд Украины не имеет кворума и полномочий.

