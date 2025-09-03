Путин: вопрос о "гарантиях безопасности Украине в обмен на территории" не ставился

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что Россия никогда не ставила вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории.

"Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так", – уточнил президент РФ.

При этом он отметил, что каждая страна, в том числе и Украина, может самостоятельно выбирать систему обеспечения своей безопасности. Однако, по его мнению, Киев не должен делать это за счет другого государства. Глава РФ пояснил, что в данном случае речь идет про Москву.

Кроме того, Путин заявил, что российская сторона всегда выступала против членства Украины в НАТО. Однако при этом, как указал глава государства, Москва никогда не ставила под сомнение право Киева на осуществление экономической и хозяйственной деятельностей по своему усмотрению. Это касается и членства страны в Евросоюзе (ЕС), подчеркнул президент РФ.

Вместе с тем глава государства отметил, что Россия борется не столько за территории, сколько за право людей говорить на собственном языке, а также за право на жизнь в рамках их собственной культуры и традиций, которые передавались из поколения в поколение. Он также призвал уважать мнение граждан, которые решили проживать на территориях, вошедших в состав РФ в рамках избирательных демократических процедур.

"Это и есть демократия, хочу напомнить тем, кто про это забывает. И, кроме всего прочего, это полностью соответствует международному праву. Хочу напомнить и о первых статьях Устава Объединенных наций, где прямо написано о праве наций на самоопределение", – подытожил глава государства.

Ранее Путин заявлял, что для долгосрочного урегулирования украинского конфликта нужно устранить первопричины кризиса и восстановить "справедливый баланс" в сфере безопасности. Он называл попытки западных государств включить Украину в НАТО одной из причин возникновения конфликта.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтону и Москве удалось сократить список разногласий по украинскому конфликту до двух вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок. По его мнению, теперь судьба урегулирования остается открытой.