Фото: kremlin.ru

Украина будет вынуждена отказаться от идеи забрать Донбасс из-за действий Владимира Путина. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

По мнению авторов публикации, российский лидер может похвастаться существенным достижением, так как теперь почти все понимают, что украинским властям придется уступить восток страны. В таком случае, отмечает издание, Киев сможет обрести надежду на мирное решение конфликта.

Кроме того, в материале отметили и то, что Вооруженные силы России все активнее продвигаются в зоне СВО.

При этом Путин на заседании совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отметил, что для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить первопричины кризиса и восстановить баланс в сфере безопасности.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что во время переговоров с участием спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа Вашингтону и Москве удалось сократить список разногласий по Украине до двух вопросов – гарантий безопасности и территориальных уступок. По его мнению, теперь судьба урегулирования конфликта остается открытой.

