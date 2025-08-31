The Guardian: США потребовали от России согласиться на переговоры с Украиной

Фото: 123RF/sb2010

Представители США на экстренном заседании Совбеза ООН призвали Россию согласиться на переговоры с Украиной. Об этом сообщает The Guardian.

Заседание прошло на фоне массированной атаки по Украине в ночь на 31 августа. Для этого были использованы БПЛА и ракеты. Советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли отметил, что данные удары ставят под сомнение серьезность намерений России по вопросу урегулирования конфликта. В связи с этим он призвал прекратить атаки.

Келли также заявил, что лидеры РФ и Украины должны провести двухстороннюю встречу. Завершая свое выступление, он напомнил о словах президента США Дональда Трампа, который анонсировал введение санкций в отношении Москвы в случае, если боевые действия не будут прекращены.

Ранее Трамп выразил уверенность, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. При этом глава Белого дома отметил, что не знает, встретится ли Владимир Путин с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он также отметил, что украинский конфликт не разрешится без определенных гарантий безопасности.

