Макрон пригрозил РФ санкциями, если Путин не встретится с Зеленским

Лидер Франции Эммануэль Макрон пригрозил российской стороне новыми санкциями, если Владимир Путин не согласится на встречу с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

"Если на следующей неделе мы увидим, что она (трехсторонняя встреча. – Прим. ред.) снова не произошла, мы будем очень четко выступать за введение первичных и вторичных санкций, которые будут оказывать большее давление на Россию", – цитирует Макрона РИА Новости.

Французский президент анонсировал новую встречу так называемой "коалиции желающих", которая состоится на следующей неделе. На ней стороны отчитаются о работе европейских начальников штабов за последние дни.

Во встрече примут участие Макрон, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и другие европейские лидеры. Глава Франции также заявил, что Европа не должна допустить ситуации, чтобы кто-то вел переговоры по ситуации на Украине без украинских представителей или вместо них.