Канцлер ФРГ Мерц допустил, что встреча Путина и Зеленского может не состояться

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не состояться. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Трансляция данного мероприятия велась на YouTube-канале DRM News.

Мерц напомнил, что договоренность о встрече Путина и Зеленского была достигнута между американским лидером Дональдом Трампом и президентом РФ на прошлой неделе. Он уточнил, что в тот момент европейские лидеры были в Вашингтоне.

Между тем в США уже начали подготовку встречи Путина и Зеленского. Организацию данного мероприятия будут координировать вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник США Стивен Уиткофф.

Зеленский сообщал, что переговоры с Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, например в Швейцарии, Австрии или Турции. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что для встречи двух лидеров нужно проработать все вопросы. Этим должны заняться эксперты и министры, которые подготовят рекомендации по данной теме.

Трамп предполагает, что встреча Путина и Зеленского может не дать нужного результата. Он также считает, что российский лидер испытывает неприязнь к украинскому коллеге.

