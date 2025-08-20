Туск объяснил, почему переговоры Путина и Зеленского нельзя проводить в Будапеште

Переговоры президентов России и Украины состоятся, предположительно, в ближайшие недели, утверждают некоторые СМИ. Где может пройти событие и какие здесь есть сложности в его организации, расскажет Москва 24.

"Они делают все правильно"

Вашингтон начал подготовку личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Организацию мероприятия будут координировать США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Руководство Штатов убеждено, что прогрессу в процессе разрешения украинского конфликта во многом поспособствовал российско-американский саммит на Аляске 15 августа. В результате появился "свет в конце туннеля" в виде возможности достижения прочного мира, считает представитель Белого дома.

"Но чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – подчеркнула Левитт.

Пресс-секретарь также утверждает, что увидеться с лидером Украины в ближайшее время обещал сам Владимир Путин. При этом беседа глав государств может пройти в течение двух недель, уверял канцлер Германии Фридрих Мерц 19 августа. Однако в Кремле ни о чем подобном не заявляли: после разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал лишь о возможности повысить уровень делегаций на прямых переговорах Москвы и Киева, не приведя деталей.

Оценивая процесс организации предстоящих переговоров, Трамп подчеркивал, что все решения должны приниматься исключительно Россией и Украиной. Тем не менее важным условием для завершения конфликта является признание Зеленским невозможности возвращения Крыма и вступления его страны в НАТО, считает глава Белого дома.



Дональд Трамп президент США Я бы не сказал, что оникогда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать.

Уже после двухсторонней встречи планируется проведение трехсторонней, к которой присоединятся Штаты, добавил Трамп. По словам же президента Украины, событие будет посвящено обсуждению территориальных вопросов и других "чувствительных тем".

На нейтральной территории?

Выбор места для проведения переговоров с Владимиром Зеленским усложняет тот факт, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Владимира Путина, который действует в 125 странах. Среди них – Швейцария, однако ее столицу Женеву для встречи глав России и Украины предложил президент Франции Эммануэль Макрон. В беседе с телеканалом LCI политик заявил, что эта площадка является нейтральной и подойдет для безопасного диалога.

На этом фоне в Швейцарии пообещали предоставить российскому лидеру "иммунитет", сообщил глава МИД страны Иньяцио Кассис. Министр уточнил, что такие гарантии возможны, поскольку речь идет о въезде в страну из-за посещения мирной конференции, а не по личным делам.



МУС не имеет силы в США, Китае, Индии, Турции и Иране. Плюс участницами договора не являются такие страны, как Беларусь, Казахстан, Катар, Саудовская Аравия, КНДР, Индонезия и Египет. Напротив, подчиняться суду должны Армения, Великобритания, Франция, Италия, Финляндия, Германия и другие. Однако Владимир Путин после выданного ордера посещал Монголию в сентябре 2024 года, которая также входит в юрисдикцию МУС. Местные власти ордер исполнять не стали и встретили российского лидера почетным караулом. В то же время президент РФ не полетел на саммит БРИКС в Бразилию летом 2025-го как раз из-за сложностей, вызванных ордером. При этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что исполнение решения МУС против Путина будет поводом для войны с Россией.



Еще одно возможное место – Венгрия. По информации Sky News, вариант с Будапештом уже обсудили премьер-министр страны Виктор Орбан и американский президент Дональд Трамп. Примечательно, что в апреле 2025-го парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС. Причиной тому послужила "политизированность" суда и отсутствие у него "беспристрастности и авторитета", заявил тогда глава МИД страны Петер Сийярто.

Однако против варианта со столицей Венгрии выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, объяснив это в соцсетях своими личными суевериями.





Дональд Туск премьер-министр Польши Будапешт? Не все, может быть, помнят, но в 1994 году Украина уже получила гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Может, я и суеверный, но на этот раз я бы попробовал найти другое место.

Кроме того, французские СМИ утверждали, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом предлагал провести переговоры в Москве. Украинский лидер, как утверждают источники, эту идею отверг, а Кремль подобные слухи не комментировал.

Принять российско-украинский саммит также готовы в Стамбуле из-за уже имеющегося опыта организации аналогичных мероприятий, передавали РИА Новости 13 августа со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. Ждут стороны конфликта и в Минске, заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Time еще 25 июля.

Если же Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому все же удастся встретиться и достичь прогресса, к переговорам присоединится Дональд Трамп. По данным Sky News, трехсторонняя встреча может состояться в Риме или Ватикане – эти площадки устраивают, в частности, Украину и США. Кроме того, выбор ведется между Будапештом и Хельсинки, сообщили СМИ.

