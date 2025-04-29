Парламент Венгрии проголосовал за выход из МУС

Фото: ТАСС/AP Photo/Omar Havana

Венгерский парламент проголосовал за выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр иностранных дел государства Петер Сийярто.

"Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который лишился беспристрастности и авторитета", – написал он.

Венгрия решила выйти из состава МУС в начале апреля из-за визита в страну премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого суд выдал в ноябре 2024 года.

До этого, в начале 2023 года, МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за якобы незаконной депортации и перемещении украинских детей.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что ордер незаконен. Кроме того, это в целом противоречит Римскому статуту, так как перед своим решением Гаагский суд не заручился поддержкой государства, не участвующего в статуте, а выдал ордер против должного лица государства, которое пользуется иммунитетом.

Альтернативой МУС, по задумке Медведева, мог бы стать другой международно-правовой орган, который можно создать в рамках БРИКС.

