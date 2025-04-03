Венгрия выйдет из Международного уголовного суда

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Венгерское правительство решило выйти из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его заявление передает агентство MTI.

Процедуру прекращения сотрудничества с МУС правительство Венгрии начнет в четверг, 3 апреля, в соответствии с международным правом и конституцией.

Ранее Армения стала полноправным членом МУС. Республика стала 124-м государством – участником МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вступление Армении в МУС, заявил, что этот процесс является суверенным делом республики.

При этом, по его словам, для России важно, чтобы вступление Армении в МУС не сказалось на взаимоотношениях двух стран. Он указал, что российская сторона дорожит контактами с республикой и стремится их развивать.

