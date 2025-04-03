МУС призвал Венгрию придерживаться Римского статута

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Ассамблея стран – участников Международного уголовного суда (МУС) выразила сожаление о решении Венгрии выйти из инстанции и призвала государство придерживаться Римского статута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ассамблеи.

"Когда государство выходит из Римского статута, это затрудняет общее стремление к справедливости и ослабляет нашу решимость бороться с безнаказанностью", – объясняется в сообщении.

На фоне этого в МУС призвали Будапешт остаться участником Римского статута и организовать обсуждение данного вопроса.

Правительство Венгрии решило выйти из состава МУС 3 апреля. Процедура будет запущена в соответствии с международным правом и конституцией.

Ранее Армения вошла в МУС. Республика стала 124-м государством – участником МУС и 19-м государством из восточноевропейской группы.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вступление Армении в МУС, заявил, что этот процесс является суверенным делом республики. При этом, по его словам, для России важно, чтобы вступление Армении в МУС не сказалось на взаимоотношениях двух стран.

