Минфин США внес прокурора МУС Хана в список подсанкционных лиц

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США внесли прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана в список подсанкционных лиц. Об этом говорится в заявлении американского Минфина, опубликованного на сайте.

"Следующее лицо добавлено в санкционный перечень управления по контролю за иностранными активами (OFAC): Хан Карим Асад Ахмад, Гаага, Нидерланды", – говорится в документе.

Уточняется, что Хан имеет британское гражданство.

Ранее СМИ писали, что президент Штатов Дональд Трамп включил в санкционных список прокурора МУС. Согласно подписанному указу, США запрещают финансирование суда. Кроме того, активы лиц, включенных в список, замораживаются, а сотрудникам МУС и членам их семей запрещен въезд в Штаты.