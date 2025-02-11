WM: команда Трампа может ввести санкции против мэра Одессы

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Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает введение санкций против мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом пишет Washington Mail со ссылкой на источники.

В Белом доме обеспокоены тем, что Труханов был замешан в работе криминальной группировки из Одессы, и тем фактом, что глава города владеет большим количеством акций в четырех оффшорных компаниях, которые зарегистрированы в британских "налоговых гаванях". Кроме того, утверждается, что у Труханова есть российское гражданство.

Издание со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что пока никаких решений в этом вопросе не было принято, однако он стоит на повестке дня в Вашингтоне. В случае введения ограничительных мер сотрудничество Одессы с партнерами из США будет сильно затруднено.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) в связи с его действиями, направленными против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

В офисе президента США также заявили о готовности ужесточить антироссийские санкции для завершения украинского конфликта. На данный момент вся администрация Трампа участвует в обсуждениях урегулирования украинского конфликта.