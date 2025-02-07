Песков заявил, что санкции США против МУС не касаются РФ

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Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда (МУС), поэтому американские санкции против МУС не касаются Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы МУС не признаем. Это касается американцев, у них свое отношение к МУС, и это не наше дело", – добавил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Международный уголовный суд в том, что тот осуществлял незаконные действия против Штатов и Израиля. Поэтому Вашингтон подписал указ о введении санкций против должностных лиц МУС. Эти меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов суда и их семей.

Такое решение было принято из-за преследования МУС премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта, которых подозревают в военных преступлениях против человечности в секторе Газа.

МУС, в свою очередь, осудил санкции США, введенные против должностных лиц организации. Представители суда назвали это ущербом "независимой судебной работе" и обязались продолжить обеспечивать правосудие и давать "надежду миллионам невинных жертв зверств" по всему миру.

