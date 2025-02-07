Трамп подписал указ о финансовых санкциях против МУС

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Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) в связи с его действиями, направленными против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановляю, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, осуществлял противозаконные и необоснованные действия в отношении Америки и нашего ближайшего союзника Израиля", – указано в документе.

В указе указано, что США будут применять серьезные меры против лиц, ответственных за нарушения со стороны МУС. Эти меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов МУС и их семей.

В мае 2024 года прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны еврейского государства Йоава Галанта. Прокурор посчитал, что эти люди могут быть ответственными за военные преступления в секторе Газа.

Позже в МУС пояснили, что причинами выдачи ордеров являются "предполагаемые" военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности. В документе также подчеркнули, что палата предварительного производства МУС отклонила доводы со стороны государства, поданные в соответствии с Римским статутом.