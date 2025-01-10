Палата представителей конгресса США одобрила законопроект о санкциях против МУС

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Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, благодаря которому Вашингтон получает возможность вводить санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС) за разбирательства в отношении США и их союзников. Об этом сообщает CNN.

Документ поддержали 243 члена нижней палаты Конгресса, 140 высказались против. Согласно законопроекту, США следует вводить санкции в отношении МУС, если этот орган "пытается провести расследование, задержать, арестовать или привлечь к ответственности какое-либо лицо, находящееся под защитой". К этим категориям также относятся граждане стран из числа союзников Вашингтона.

Так, американские законодатели подчеркнули, что осуждают выдачу МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта. Причиной названы предполагаемые военные преступления Израиля в секторе Газа против человечности.

В министерстве иностранных дел Израиля раскритиковали данное решение, заявив, что МУС утратил таким образом всякую легитимность.

При этом глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель назвал обязательным для исполнения ордер МУС. По его словам, в секторе Газа происходят "чудовищные" преступления, описать которые не представляется возможным. Он указал, что нельзя достичь мира путем аннигиляции мирных граждан.



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