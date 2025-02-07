Спецпосланник США Келлог: Трамп готов ужесточить санкции против нефтяного сектора РФ

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Американский президент Дональд Трамп готов ужесточить антироссийские санкции для завершения украинского конфликта. Об этом спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в интервью газете New York Post.

"Действительно, можно было бы усилить санкции, особенно недавние ограничения, (направленные против добычи и экспорта нефти. – Прим. ред.). Это открывает широкие возможности для того, чтобы что-то предпринять", – сказал Келлог.

По его словам, Трамп хочет "остановить кровопролитие" до начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В этом состоит цель нынешней американской администрации на украинском векторе внешней политики, подчеркнул он.

Спецпосланник уточнил, что и России, и Украине придется пойти на уступки, однако они могут быть не для всех приемлемыми. Келлог посоветовал попытаться сторонам "соблюсти баланс".

Он отметил, что вся администрация Трампа участвует в обсуждениях урегулирования украинского конфликта. По этой теме работают как сам президент, так и вице-президент, советник по нацбезопасности, госсекретарь, министр финансов и совет нацбезопасности.

На прошлой неделе, добавил спецпосланник, Трамп собрал в Овальном кабинете всю свою подтвержденную команду, сосредоточенную на нацбезопаности. Там они обсуждали использование элементов национальной власти для завершения конфликта, рассказал он.

Ранее Келлог опроверг, что план по урегулированию конфликта на Украине будет им представлен на следующей неделе. С его слов, представлять такое может только Трамп. Кроме того, план должен учитывать мнения всех сторон. Над уступками можно будет работать после того, как удастся перейти к обсуждениям лицом к лицу, заявлял спецпосланник.