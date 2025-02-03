Песков заявил, что варианты участников переговоров по Украине пока не обсуждались

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Возможный состав участников переговоров по решению конфликта на Украине пока не обсуждался, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждать возможную композицию участников, наверное, – это забегать вперед", – подчеркнул представитель Кремля, напомнив про действующий указ президента Украины Владимира Зеленского, который запретил переговоры с РФ.

Песков заявил, что озвученная Вашингтоном идея проведения выборов на Украине очень важна, но не по душе Зеленскому. Москва исходит из того, что де-юре полномочия украинского лидера закончены, и никто не может это оспорить. Он напомнил, что легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта.

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил о необходимости проведения Киевом выборов. Это может произойти до конца 2025 года, уверен он. Кроме того, сам Зеленский признал, что Киеву следует перейти к переговорам с РФ о прекращении конфликта.

