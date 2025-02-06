Спецпосланник США Келлог: план по Украине не представят на следующей неделе

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Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что план по урегулированию конфликта не будет представлен им на следующей неделе. Так он прокомментировал информацию о том, что это произойдет в скором времени.

По словам дипломата, представлять подобный план может только американский президент Дональд Трамп.

"Нет, этого не будет. Человек, который может представить план по урегулированию – это президент США, а не Кит Келлог. Но этого не произойдет на следующей неделе", – сказал Келлог в интервью телеканалу Newsmax.

При этом к марту рейтинги Трампа могут начать падать. Об этом в беседе с радио КП заявил директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тельман. По словам эксперта, сейчас для американского народа все ново и свежо.

"Но, как известно, медовый месяц, это просто статистика такая, долго не продолжается. К марту рейтинги Трампа пойдут вниз, если не произойдет чего-то типа войны с Ираком или 11 сентября, то есть глобальная трагедия", – заключил Тельман.

Между тем план по урегулированию украинского конфликта должен учитывать мнения всех сторон. Об этом ранее заявил Келлог. Как уточнил политик, над уступками можно будет работать после того, как удастся перейти к обсуждениям лицом к лицу.

В свою очередь, Трамп заверял, что США ведут "очень конструктивные переговоры" с Россией и Украиной об урегулировании конфликта. Он выразил надежду, что боевые действия закончатся в недалеком будущем.