05 февраля, 22:16Политика
Эрдоган заявил, что Турция выступает за справедливое урегулирование на Украине
Фото: kremlin.ru
Турция выступает за справедливое урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров со своим коллегой из ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в Анкаре.
"Мы выступаем за справедливое и прочное урегулирование на Украине", – приводит ТАСС слова Эрдогана.
Как подчеркнул президент Турции, украинский конфликт должен завершиться миром.
Ранее Владимир Путин заявил, что Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Украиной во время саммита БРИКС. Однако он не уточнил детали, назвав их "интимными вещами".
До этого Турция передала странам Евросоюза свое видение по поводу необходимости прекращения огня на Украине в кратчайшие сроки. Это произошло во время переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 17 декабря. Эрдоган также подчеркнул, что взгляды Турции связаны с "обеспечением справедливого мира".