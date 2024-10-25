Путин назвал "интимными" переданные Эрдоганом предложения по Украине

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов

Владимир Путин заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал России новые предложения по контактам с Украиной во время саммита БРИКС. Однако он не уточнил детали, назвав их "интимными вещами".

В интервью журналистке Ольге Скабеевой для программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" российский лидер добавил, что еще не успел подробно с ними ознакомиться.

Ранее Путин указал, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирного урегулирования ситуации по Украине на основании обстановки, складывающейся на земле. Он обратил внимание, что Киев не хочет начинать переговоры. По его мнению, это связано с тем, что дипломатический процесс приведет к отмене военного положения и организации президентских выборов.

При этом он уточнил, что любой исход украинского конфликта должен быть в пользу России и исходить из реалий на поле боя. Путин отметил, что российская сторона не будет делать уступки в урегулировании конфликта.