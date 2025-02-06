Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала Запад не допустить победы РФ на Украине

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала западные страны исходить из того, как сделать так, чтобы "Россия не победила в конфликте". Об этом сообщает радио КП со ссылкой на телеканал N-tv.

Меркель отметила, что страны НАТО должны так оказывать Украине военную помощь, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации. Она считает хорошим примером экс-президента США Джо Байдена, который выделил значительную поддержку Киеву, но отказался предоставлять ряд вооружений.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок потребовала от Владимира Путина отступить и остановить украинский конфликт. По ее мнению, этот процесс должен затронуть не только Украину, но и Молдавию с Прибалтикой, которым тоже нужно обеспечить безопасность.

Кроме того, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал дополнительный пакет военной помощи Украине в размере трех миллиардов евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.