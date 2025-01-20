Глава МИД ФРГ Бербок попросила Путина отступить и остановить украинский конфликт

Фото: AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребовала от Владимира Путина отступить и остановить бои на Украине. Об этом сообщает RT со ссылкой на N-tv.

Она считает, что этот процесс должен затронуть не только Украину, но и Молдавию с Прибалтикой, которым тоже нужно обеспечить безопасность.

"Когда, наконец, наступит день, которого мы все жаждем, когда Путин прекратит бомбардировки и войска смогут, наконец, отступить, тогда мы должны гарантировать, что война никогда больше не вспыхнет в Европе", – подытожила министр иностранных дел Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.

Журналисты уверяют, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Таким образом, отказом канцлер подчеркнул внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.

При этом Путин в ходе телефонного разговора с Шольцем отметил деградацию двусторонних отношений стран по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей. По словам российского президента, Москва всегда выполняла свои обязательства в сфере энергетики и готова к сотрудничеству, если это будет интересно Берлину.

