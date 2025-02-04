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Соседние с Украиной страны могут заявить о претензиях на ее территории из-за политического курса Киева. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на InfoBRICS.

Как говорится в материале, в случае с Румынией, как и с Польшей и Венгрией, украинский национализм и его "шовинистическая языковая политика" стали причиной этнической и религиозной напряженности. Это в свою очередь может отразиться на двусторонних отношениях с Бухарестом уже в ближайшее время, считают авторы публикации.

Бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров отметил, что поляки и венгры заявят о своих претензиях на часть территории, когда развал и невозможность существования Украины как независимого государства станут очевидны.

Кроме того, отмечает издание, в январе МИД Украины опубликовал заявление о готовности "заменить Венгрию в НАТО и ЕС", что было жестко встречено Будапештом. Венецианская комиссия также выразила обеспокоенность тем, как Украина относится к своим этническим меньшинствам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Украина утратит треть своей территории из-за конфликта с Россией, а также не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников. По его словам, Украине лишь могут предложить гарантии безопасности, например присутствие иностранных войск.

Фицо предположил, что Запад после своего провала может пожертвовать Украиной и разделит ее как Чехословакию в 1938 году. В связи с этим он призвал Европу начать нормальный диалог с Россией.