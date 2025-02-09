Reuters: Трамп ввел санкции против прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина

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Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан стал одним из первых, кто был включен в санкционный список президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на два источника сообщает агентство Reuters.

Ранее по запросу Хана были выданы ордера на арест президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как уточняет агентство, официальный список попавших под санкции членов МУС пока не опубликован. По данным источников, Хан оказался первым, против кого были введены санкции Трампа.

Согласно подписанному указу, США запрещают финансирование МУС. Кроме того, активы лиц, включенных в список, замораживаются, а сотрудникам суда и членам их семей запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Трамп ранее обвинил Международный уголовный суд в том, что тот осуществлял незаконные действия против Штатов и Израиля. Поэтому Вашингтон подписал указ о введении санкций против должностных лиц МУС. Эти меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов суда и их семей.

Такое решение было принято из-за преследования МУС премьер-министра Израиля Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта, которых подозревают в военных преступлениях против человечности в секторе Газа.

МУС, в свою очередь, осудил санкции США, введенные против должностных лиц организации. Представители суда назвали это ущербом "независимой судебной работе" и обязались продолжить обеспечивать правосудие и давать "надежду миллионам невинных жертв зверств" по всему миру.

