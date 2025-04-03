Нетяньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Венгрию, несмотря на ордер на его арест от Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки в соцсети X.

"Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", – написал он.

Это стало первой поездкой Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на его арест.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Международный уголовный суд в том, что тот осуществлял незаконные действия против Штатов и Израиля. Поэтому Вашингтон подписал указ о введении санкций против должностных лиц МУС. Эти меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов суда и их семей.

Такое решение было принято из-за преследования МУС Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта, которых подозревают в военных преступлениях против человечности в секторе Газа.