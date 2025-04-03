Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 06:56

Политика

Нетяньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС на его арест

Фото: 123RF/palinchak

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Венгрию, несмотря на ордер на его арест от Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки в соцсети X.

"Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху", – написал он.

Это стало первой поездкой Нетаньяху в Европу с того момента, как в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на его арест.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Международный уголовный суд в том, что тот осуществлял незаконные действия против Штатов и Израиля. Поэтому Вашингтон подписал указ о введении санкций против должностных лиц МУС. Эти меры включают блокировку собственности и активов, а также запрет на въезд в США для членов суда и их семей.

Такое решение было принято из-за преследования МУС Нетаньяху и экс-главы Минобороны государства Йоава Галанта, которых подозревают в военных преступлениях против человечности в секторе Газа.

Прокуратура МУС потребовала выдать ордер на арест премьер-министра Израиля

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика