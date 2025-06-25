Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС

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Владимир Путин не сможет посетить саммит БРИКС в Бразилии, в связи с чем Россию представит глава МИД Сергей Лавров, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Причиной, по его словам, стали сложности, вызванные требованиями Международного уголовного суда (МУС).

"Вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", – цитирует Ушакова ТАСС.

Несмотря на это, Путин примет участие в основных мероприятиях саммита по видеосвязи, добавил он.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд утверждал, что они могут быть связаны с незаконной депортацией детей из Украины в Россию.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что исполнение такого решения может рассматриваться как повод для войны. Поэтому страны должны понимать последствия конфликта с ядерной державой.

В апреле 2025 года министерство юстиции Италии отказалось выполнять ордер на арест Путина. Журналисты назвали это политическим решением, как в случае с ордером на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что итальянское правительство считает глав государств защищенными иммунитетом.

Саммит БРИКС пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. К настоящему моменту из СМИ известно, что мероприятие не посетит председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку китайский лидер уже два раза менее чем за год встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Делегацию КНР должен возглавить премьер Госсовета республики Ли Цян, однако официального подтверждения данной информации не поступало.