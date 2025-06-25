Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 16:54

Политика

Путин не полетит в Бразилию на саммит БРИКС

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не сможет посетить саммит БРИКС в Бразилии, в связи с чем Россию представит глава МИД Сергей Лавров, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Причиной, по его словам, стали сложности, вызванные требованиями Международного уголовного суда (МУС).

"Вы знаете, именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", – цитирует Ушакова ТАСС.

Несмотря на это, Путин примет участие в основных мероприятиях саммита по видеосвязи, добавил он.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд утверждал, что они могут быть связаны с незаконной депортацией детей из Украины в Россию.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что исполнение такого решения может рассматриваться как повод для войны. Поэтому страны должны понимать последствия конфликта с ядерной державой.

В апреле 2025 года министерство юстиции Италии отказалось выполнять ордер на арест Путина. Журналисты назвали это политическим решением, как в случае с ордером на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что итальянское правительство считает глав государств защищенными иммунитетом.

Саммит БРИКС пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. К настоящему моменту из СМИ известно, что мероприятие не посетит председатель КНР Си Цзиньпин, поскольку китайский лидер уже два раза менее чем за год встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Делегацию КНР должен возглавить премьер Госсовета республики Ли Цян, однако официального подтверждения данной информации не поступало.

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика