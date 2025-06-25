SCMP: Си Цзиньпин не поедет в Бразилию на предстоящий саммит БРИКС

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Председатель КНР Си Цзиньпин не посетит саммит БРИКС, который пройдет 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на свои на источники.

По информации журналистов, правительство Китая оповестило бразильскую сторону о том, что китайскую делегацию на саммите возглавит премьер Госсовета КНР Ли Цян. В качестве причины отсутствия Си Цзиньпина на саммите источник указал тот факт, что китайский лидер уже два раза менее чем за год встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

При этом официального подтверждения данной информации от представителей КНР не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет участвовать в предстоящем саммите БРИКС. Однако он не уточнил, планируется ли очное участие в мероприятии Владимира Путина.