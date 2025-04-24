Corriere della Sera: Италия не станет исполнять ордер МУС на арест Путина

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Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера Международного уголовного суда в отношении Владимира Путина. Об этом сообщает Corriere della Sera.

"Постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а (министр юстиции. – Прим. ред.) Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в Апелляционный суд для придания ему исполнительного характера", – говорится в материале издания.

Журналисты назвали действия министерства "политическим решением", как в случае с ордером на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В публикации отмечается, что таким образом итальянское правительство дало понять, что считает глав государств и правительств защищенными иммунитетом.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Как пояснили в судебном органе, они могут быть причастны к якобы незаконной депортации и перемещении детей из Украины в Россию.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что исполнение такого решения может рассматриваться как повод для войны. Поэтому страны перед его исполнением должны понимать последствия конфликта с ядерной державой. При этом ордер на арест российского лидера в целом противоречит Римскому статуту, подчеркнул Медведев.