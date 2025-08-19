Трамп заявил, что конец конфликта на Украине поможет ему попасть в рай

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/YURI GRIPAS

Президент США Дональд Трамп заявил, что его усилия по урегулированию конфликта на Украине могут повысить его шансы на попадание в рай. Об этом он рассказал в интервью Fox & Friends.

"Я просто хочу покончить с этим (с конфликтом. – Прим. ред.), <...> я думаю, что это очень хорошо, я хочу попытаться попасть в рай, если это возможно", – сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, он однажды услышал, что находится "у подножия тотемного столба" (английская метафора, обозначающая человека, который находится очень низко. – Прим. ред.). Тем не менее разрешение ситуации на Украине американский лидер считает одной из причин, по которой его могут "принять на небеса".

В рамках прошедшей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп пригрозил прекратить поддержку Киева, если они не смогут заключить сделку.

При этом Россия и США уже договорились о гарантиях безопасности для Украины, сообщал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. По его словам, дальнейшие действия зависят от Киева.