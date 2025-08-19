Путин и Трамп провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Казаков Александр

Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор по итогам встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

По словам Ушакова, в ходе телефонного разговора, который длился 40 минут, лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.

Также Путин и Трамп заявили о желании тесно контактировать друг с другом по украинскому и другим актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня. Российский лидер поблагодарил Трампа за гостеприимство в ходе встречи на Аляске.

В свою очередь американский президент на пресс-конференции в Белом доме подтвердил, что звонил Путину после встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС. Он подчеркнул, что начал подготовку к трехсторонней встрече, место которой будет определено позже.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Заленский в ходе встречи заявил, что "территориальные вопросы" и другие "чувствительные темы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече России, Украины и США. Он добавил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.