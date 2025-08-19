МИД Швейцарии пообещал Путину иммунитет при выборе страны площадкой переговоров

Фото: 123RF/william87

Швейцария предоставит Владимиру Путину иммунитет в рамках ордера на его арест, выданного Международным уголовным судом (МУС), если страна будет выбрана площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД государства Иньяцио Кассис, передает RT со ссылкой на AFP.

По словам министра, правительство страны определило соответствующие правила в 2024 году. В соответствии с ними, иммунитет может быть предоставлен лицу, которое прибывает в страну "на мирную конференцию", а не по личным делам.

В то же время британская газета Financial Times утверждает, что Украина и страны Евросоюза будут затягивать мирный процесс, сообщает радио "Комсомольская правда".

Журналисты полагают, что такой подход необходим ЕС и Киеву, чтобы выиграть время на проработку ответа на условия президента США Дональда Трампа, озвученные им в рамках переговоров в Белом доме 18 августа.

По мнению авторов статьи, Европа не хочет, чтобы территориальные уступки со стороны Украины стали предпосылкой к заключению мирного договора. По этой причине в ходе переговоров лидеры стран ЕС сосредоточились на гарантиях безопасности. Однако эта тактика только укрепит план Трампа по урегулированию конфликта через диалог с Россией, уверены журналисты.

На переговорах в Белом доме 18 августа присутствовали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он подчеркнул, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

Последняя, по данным СМИ, может состояться 22 августа. Зеленский указывал, что на ней будут подняты территориальные и другие "чувствительные" вопросы.