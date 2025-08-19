Мерц заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в течение двух недель

Фото: ТАСС/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского может состояться в течение двух недель. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме.

Мерц сообщил, что во время переговоров между президентом США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Зеленским, американский лидер сделал перерыв и поговорил с Путиным по телефону. По его словам, в ходе этого телефонного разговора была достигнута договоренность о проведении встречи Путина и Зеленского в течение следующих двух недель.

Также Мерц добавил, что после этой двусторонней встречи Трамп пригласит Путина и Зеленского на трехстороннюю встречу.

Встреча Зеленского, Трампа и лидеров Евросоюза состоялась Белом доме 18 августа. В ходе переговоров американский лидер заявил, что прекратит поддержку Киева, если не заключит сделку с украинским лидером. При этом он указал, что урегулирование ситуации на Украине требует проведения трехсторонней встречи. Если же она не состоится, военный конфликт продолжится.

Заленский в ходе встречи заявил, что "территориальные вопросы" и другие "чувствительные темы" будут обсуждаться на трехсторонней встрече России, Украины и США. Он добавил, что Трамп в ближайшее время постарается организовать эти переговоры.

После завершения переговоров американский лидер позвонил Владимиру Путину. Во время телефонного разговора лидеры двух стран высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом и обсудили возможность повышения уровня дипломатических встреч.