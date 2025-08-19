Белый дом заявил о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования по Украине

Фото: ТАСС/АР/Jacquelyn Martin

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она назвала саммит на Аляске очень продуктивным, указав, что он открыл путь для второй фазы переговоров.

По словам Левитт, теперь может появиться возможность для прочного мира. Она уточнила, что работу с Москвой и Киевом для скорейшей встречи Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будут координировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Левитт также указала, что Штаты будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. При этом в их рамках Вашингтон не исключает поддержки с воздуха и поможет с координацией, уточнила она.

Вместе с тем пресс-секретарь Белого дома обратила внимание, что именно политика, слабость и некомпетентность бывшего главы государства Джо Байдена отдалила мир на Украине. Она пояснила, что его стратегия состояла в том, чтобы американские налогоплательщики финансировали Украину вне зависимости от суммы, сроков и потерянных жизней.

Трамп, в свою очередь, уверен в необходимости открытого диалога с Путиным, поскольку это помогает понять российскую позицию, отметила Левитт.

"Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными", – цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Встреча Путина и Трампа прошла на Аляске 16 августа. Российский лидер указал, что она была в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с Путиным "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Штатов встретился в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. В рамках диалога он пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.