20 августа, 08:10

Политика
Telegraph: Британия и ЕС готовят санкции на случай отказа России от переговоров

Британия и ЕС подготовят антироссийские санкции на случай отказа от переговоров – СМИ

Великобритания и Евросоюз разрабатывают новый пакет санкционных мер на случай отказа России от переговоров. Об этом сообщает МК со ссылкой на Telegraph.

По данным высокопоставленного правительственного источника, ограничения планируют ввести в том случае, если Владимир Путин откажется от участия в трехсторонних переговорах с президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Как ранее заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ЕС не доверяет договоренностям с Россией, в связи с чем планирует тренировать Вооруженные силы Украины (ВСУ) и продолжит вводить санкции против Москвы. По ее словам, 28–30 августа в рамках неформальной встречи в Брюсселе планируется обсудить 19-й пакет рестрикций.

Вместе с тем в СМИ появилась информация, что Белый дом рассматривает Будапешт как место для проведения возможной трехсторонней встречи. Это связано с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает тесные связи с Трампом. Однако секретные службы США рассматривают множество вариантов.

Трамп предложил провести трехсторонние переговоры с Путиным и Зеленским

Сюжеты: Переговоры по Украине , Санкции
политикаэкономика

