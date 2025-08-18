Bloomberg: Зеленскому придется принять сделку по Украине, чтобы не разозлить Трампа

Фото: ТАСС/Zuma

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит принять сделку, предусматривающую отказ от ряда территорий в пользу России, чтобы не разозлить американского лидера Дональда Трампа, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

По словам источника агентства, глава Украины на встрече с президентом США намерен больше узнать о требованиях российской стороны. Он также хочет обозначить сроки трехсторонних переговоров. Помимо этого, утверждают журналисты, Зеленский попытается подтолкнуть американскую администрацию к новым антироссийским санкциям.

В то же время у европейских лидеров нет существенных рычагов давления на Трампа, пишет СМИ. Во время встречи они планируют больше узнать о гарантиях Соединенных Штатов в рамках сделки.

Встреча Зеленского и Трампа запланирована на 18 августа. Украинский лидер уже прибыл в Вашингтон. Переговоры начнутся в 20:15 по московскому времени.

Сначала ожидается беседа тет-а-тет, затем к диалогу подключатся лидеры Евросоюза. Как указывали СМИ, среди них будут президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Финляндии Александр Стубб, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц.