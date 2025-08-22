Трамп допустил, что возможная встреча Путина и Зеленского не даст результата

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп допустил, что возможная встреча Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского может не дать нужного результата. При этом он упомянул о своем потенциальном участии в переговорах.

"Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет", – цитирует Трампа ТАСС.

По мнению главы Белого дома, направление развития событий вокруг урегулирования ситуации определится в течение двух недель. Американский лидер отметил, что за это время примет важное решение по Украине в зависимости от дальнейших действий Москвы и Киева, а также решит, на ком лежит ответственность за "пробуксовку" переговоров.

Он указал на вероятность того, что может как ввести санкции и пошлины, так и не предпринять никаких действий.

Однако немногим ранее Трамп говорил, что предпочел бы не присутствовать на встрече Путина и Зеленского.

Журналисты отмечают, что двусторонние переговоры должны стать следующим этапом работы по завершению конфликта на Украине. При этом трехсторонний саммит глава Белого дома готов провести только после личных переговоров Путина и Зеленского.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинского президента в попытке подорвать усилия по урегулированию конфликта "в стиле трюков "Квартала 95". Он напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий вести переговоры с Путиным.

При этом сам российский лидер неоднократно заявлял о готовности к встрече по украинскому вопросу, в том числе с Зеленским, указал Лавров.

