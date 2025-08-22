Лавров заявил, что Зеленский отверг предложения Трампа по урегулированию конфликта с РФ

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме отверг все предложения американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией. Об этом в интервью телеканалу NBC сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, передает "Газета.ру".

Министр отметил, что все отвергнутые условия США считают необходимыми для достижения мирного соглашения. Среди них, уточнил Лавров, отказ от членства в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

Более того, Зеленский отказался отменить закон, запрещающий русский язык на территории Украины.

Ранее Лавров обвинил украинского президента в попытке подорвать усилия по урегулированию конфликта "в стиле трюков "Квартала 95". Он напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным.

При этом сам российский лидер неоднократно заявлял о готовности к встрече по украинскому вопросу, в том числе с Зеленским. Тем не менее для ее проведения должны быть хорошо проработаны все вопросы, рассматриваемые на высшем уровне, подчеркнул глава МИД РФ.