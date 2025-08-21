Лавров обвинил Зеленского в подрыве усилий по урегулированию украинского конфликта

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается подорвать усилия по урегулированию конфликта "в стиле трюков "Квартала 95", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Лавров отметил, что Зеленский все еще не отменил собственный указ, который запрещает вести переговоры в Владимиром Путиным.

"И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле "Квартал 95" и прочих трюков", – подчеркнул министр.

Лавров добавил, что Путин неоднократно говорил о том, что готов к встрече, в том числе с Зеленским. Однако для этого вопросы, которые рассматриваются на высшем уровне, должны быть хорошо проработаны. Кроме того, встанет вопрос о легитимности подписантов с украинской стороны.

"Когда и если, надеюсь, когда дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны", – отметил дипломат.

Российская сторона в то же время надеется, что европейский заговор по подрыву усилий РФ и США, направленных на устранение первопричин украинского кризиса, провалится, подчеркнул Лавров.

Он пояснил, что зарубежные аналитики и обозреватели при описании нынешней ситуации приходят к выводу, что представители европейских государств преследуют определенную цель – "перебить" повестку дня, сосредоточенную на первопричинах конфликта, и перевести ее в плоскость гарантий безопасности Украины без участия России. Добиться этого предполагается путем игнорирования российских интересов.

"И это настолько всем, по-моему, становится очевидно, что я очень надеюсь, что этот заговор, эта авантюра провалится. И мы продолжим следовать тем курсом, который согласовали четко президенты России и Соединенных Штатов в ходе встречи на Аляске и в ходе последующих телефонных контактов", – заявил министр.

Вместе с тем Лавров назвал явкой с повинной заявления лидеров стран Европы о том, что Украина защищает "европейские ценности". По его словам, таким образом они лишь демонстрируют, что из себя представляют эти ценности.

Глава МИД также прокомментировал действия "коалиции желающих". Он подчеркнул, что они направлены на подрыв прогресса, которого удалось добиться в результате российско-американских контактов.

При этом односторонние инициативы по украинским гарантиям безопасности являются бесперспективными, указал Лавров. Он также напомнил, что Россия поддерживает гарантии, которые были согласованы по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года.

Вместе с тем Москва выступает за честный разговор, однако возможность присутствия иностранных войск на украинской территории неприемлема для России. Министр пояснил, что это связано с предоставлением гарантий путем иностранной военной интервенции.

"И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, либо пытаются просто привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", – резюмировал Лавров.

Ранее министр отмечал, что Россия согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должны обеспечиваться и российской стороной.

Среди принципов, которые были сформированы в 2022 году, был отказ украинской стороны от вступления в НАТО, а также подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Киева. В контексте этой темы представители Украины заявляли о необходимости разработки гарантий безопасности, участниками которых были бы все постоянные члены Совбеза ООН, то есть Россия, КНР, США, Франция, Британия и ряд других стран, в том числе Германия и Турция.

