Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на встрече Путина и Зеленского

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предпочел бы не присутствовать на возможных переговорах Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС.

"Мы посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Посмотрим, нужно ли мне будет там быт", – отметил глава Белого дома.

Как указал Трамп, он хотел бы, чтобы они встретились и посмотрели, что получится.

По данным СМИ, Трамп планирует предоставить России и Украине возможность провести двустороннюю встречу. По словам журналистов, такие переговоры должны стать следующим этапом работы по завершению конфликта на Украине. При этом трехсторонний саммит глава Белого дома готов провести только после личных переговоров Путина и Зеленского.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что для встречи двух президентов необходимо проработать все вопросы. Это должны сделать эксперты и министры, которые подготовят соответствующие рекомендации.

При этом некоторые издания подчеркивают, что Путин может отказаться от двусторонней встречи. Источники журналистов обращают внимание, что проработка условий сделки, после которой Россия согласится на переговоры лидеров, означает для Москвы капитуляцию Киева.

