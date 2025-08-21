Guardian: Трамп хочет дать России и Украине поговорить наедине

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп планирует предоставить России и Украине возможность провести двустороннюю встречу, передает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Чиновники из администрации Трампа утверждают, что тот намерен организовать переговоры между Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но не планирует принимать в них участия. Таким образом американский лидер временно "отойдет" от дискуссии.

Журналисты указали, что двусторонняя встреча российской и украинской сторон должна стать следующим этапом работы по завершению конфликта на Украине. При этом трехсторонний саммит глава Белого дома готов провести только после личных переговоров Путина и Зеленского.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что для встречи двух президентов необходимо проработать все вопросы. Это должны сделать эксперты и министры, которые подготовят соответствующие рекомендации.

При этом в США уже начали подготовку личной встречи Путина и Зеленского. Организацию мероприятия будут координировать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф.

