Зеленский: встреча с Путиным должна пройти в нейтральной части Европы

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным должна пройти в нейтральной части Европы. Об этом пишет "Московский комсомолец".

В качестве возможных площадок Зеленский предложил Швейцарию, Австрию или Турцию. Кроме того, украинский лидер отверг возможность встречи в Москве, а Будапешт он назвал "спорным", поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.

В то же время издание Berliner Zeitung утверждает, что сами украинцы устали и готовы отказаться от территорий ради достижения мира, передает радио "Комсомольская правда". По информации СМИ, общественное мнение склоняется к восстановлению отношений с Россией.

"Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь многими приняты", – отмечается в публикации.

Ранее появилась информация, что Путин может отказаться от возможной встречи с Зеленским. Позиция России заключается в том, что контакты между лидерами могут произойти только после выработки условий сделки. Для Москвы это означает капитуляцию Киева, утверждали СМИ.

