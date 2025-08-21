Вэнс заявил, что США получили детали переговорных позиций России и Украины

Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein

Белый дом получил конкретные детали переговорных позиций России и Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

По его словам, США уже приступили к работе над предложениями обеих сторон. Однако еще не все детали продуманы до конца.

"Украина хочет знать, что Россия больше не вторгнется на ее территорию. Русские хотят определенные территории, большинство из которых они уже оккупировали, но некоторые – нет. Вот в этом и заключается суть переговоров", – подчеркнул Вэнс.

Также вице-президент отметил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя никаких обязательств по гарантиям безопасности Украине, пока не поймут, что для этого требуется. Он напомнил, что США и их союзники еще продолжают прорабатывать гарантии для Киева.

Москва и Вашингтон договорились о гарантиях безопасности для Украины во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Как позже заявил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф, дальнейшие действия зависят от Киева.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и Россия. Дипломат напомнил, что речь об этом уже шла на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года.

Министр добавил, что с такой инициативой выступили украинские представители, предложив основные принципы договоренностей по завершению боев и достижению мира на Украине.