Начальники генштабов НАТО подтвердили поддержку Украины, но не объявили никаких решений

Начальники генштабов НАТО подтвердили поддержку Украины, однако не приняли конкретных решений относительно гарантий безопасности или развертывания сил Альянса. Об этом заявил в соцсети Х глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне после экстренной видеоконференции НГШ блока.

Он назвал состоявшуюся дискуссию отличной и подчеркнул, что целью всех присутствовавших остается достижение справедливого, прочного и долгосрочного мира.

"В мыслях мы находимся вместе с украинскими братьями и сестрами по оружию", – добавил итальянский адмирал.

Видеоконференция организовывалась для информирования участников об итогах саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. В числе присутствующих был председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн.

Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 16 августа. По словам российского лидера, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с президентом России "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Белого дома встретился в США с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

