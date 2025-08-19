НАТО подтвердило проведение встречи начальников Генштабов по Украине 20 августа

Фото: 123RF/palinchak

НАТО подтвердила проведение онлайн-встречи начальников Генштаба по Украине. Она пройдет в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

По данным агентства Reuters, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич собирается проинформировать участников об итогах саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Участником встречи также станет председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн.

Переговоры Путина и Трампа состоялись на Аляске 16 августа. По словам российского лидера, встреча прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

В свою очередь, Трамп заявил, что провел с президентом России "отличные переговоры", и обратил внимание, что у сторон есть шанс на достижение мирного урегулирования на Украине.

После этого, 18 августа, глава Белого дома встретился в США с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. В рамках встречи Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины, указав, что урегулирование ситуации требует проведения трехсторонней встречи.

